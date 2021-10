Quello della carenza dei medici è un problema che emerge ovunque come sempre più rilevante a causa delle crescenti difficoltà nelle procedure di reclutamento per assunzione sia da parte di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche che per quelle private. Quanto sta emergendo presso la Asl Benevento sia con il venire meno della copertura di diverse sedi di medici di medicina generale, sia adesso nella verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti, per poi darne comunicazione alla Regione.

