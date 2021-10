Non sarà una notte come le altre quella del Vigorito per Fabio Caserta e Salvatore Elia. Non potrà esserlo, considerando le emozioni vissute con l’altra maglia, indossata fino al primo sole d’estate e svestita per sceglierne un’altra, quella giallorossa. Uno in campo, l’altro in panchina: un rapporto sbocciato alla Juve Stabia, nella stagione 2018/2019, e mai interrotto dal loro primo giorno insieme. 101 partite con gli stessi colori, 40 delle quali vissute al Perugia: lo scorso anno ha visto quella che è ormai una coppia fissa tra spogliatoio e campo conquistare la promozione in Serie B con il Grifo per poi volare verso altri lidi, atterrando nel Sannio.

