I risultati positivi dispensano certezze, le sconfitte invece finiscono per mettere tutto in discussione. Generalmente funziona sempre così. O quasi. Perché anche quando il lavoro fatto è confortato dai punti raccolti, si può modificare qualcosa. Potrebbe essere il caso del Benevento, il cui bilancio parziale fino a questo momento del campionato è senza dubbio soddisfacente: 11 punti conquistati in sei giornate sono un bottino niente male. A giudicare dal rendimento, quindi, Fabio Caserta farebbe bene a non toccare niente nei meccanismi della sua squadra.

