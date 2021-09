“A breve chiederò un incontro ai vertici dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ per essere aggiornato sui progetti in cantiere per l’ospedale di Sant’Agata dei Goti e per constatarne l’effettivo impegno per un investimento sulla struttura. Scriverò inoltre ai sindaci dell’area di riferimento affinché, insieme, si possa operare per mettere fine a una questione che si trascina da anni”. Così Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle, nell’intervenire sulla questione del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

