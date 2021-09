Erano criticità messe in conto dall’amministrazione comunale, che aveva manifestato da subito timori sulle ripercussioni dell’intervento e chiesto per queste ragioni fondi di compensazione milionari. Ora, i lavori di scavo finalizzati alla realizzazione di oltre 6 chilometri di tunnel per l’Alta velocità innescano la prima richiesta di risarcimento. Non parliamo di cifre astronomiche, ma la vicenda potrebbe rappresentare un canovaccio destinato a ripetersi nel corso dell’avanzamento del cantiere.

