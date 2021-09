Il parere del Comitato tecnico scientifico è stato positivo, ora tocca al Governo che presumibilmente già nella giornata odierna ufficializzerà, con un decreto, le nuove soglie per la capienza degli stadi che, in zona bianca, verranno portate dall’attuale 50% al 75%. Provvedimento che ovviamente riguarderà da vicino anche il Benevento perché, in questo modo, lo stadio ‘Vigorito’ potrà ospitare oltre 12mila spettatori: per la precisione, dovrebbe passare dagli attuali 8.433 a ben 12.650 posti.

