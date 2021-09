Il doppio ex Alessio Campagnacci: “Col Perugia sfida apertissima, il mio cuore è giallorosso: Benevento merita la A”

“Il mio cuore è giallorosso, inutile aggiungere altro”. Alessio Campagnacci ha impresse tra i ricordi e sulla pelle le emozioni vissute con la maglia del Benevento. Tre anni e mezzo nel Sannio, una promozione in Serie B inseguita per una vita intera e la passione travolgente del pubblico sannita: sensazioni indimenticabili, anche a distanza di anni. “Vedere il Benevento in Serie B un po’ mi dà fastidio, sono sincero, perché merita altri palcoscenici. Ma il calcio purtroppo è così”. Campagnacci ha scelto di rimettersi in gioco da calciatore in Eccellenza, all’Angelana, alle porte di Assisi “sia per l’età che avanza sia perché dopo un anno di stop non volevo fermarmi ancora, voglio divertirmi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia