Sei gol in 6 partite, 1 ogni 90’ in media in questa Serie B. La difesa del Benevento è l’emblema di un campionato aperto a qualsiasi scenario e di un club alla ricerca della sua vera identità, nel pieno del suo percorso di crescita. Quella allenata da Fabio Caserta è una squadra che propone sul campo, con risultati incoraggianti conquistati di partita in partita, ma è anche una squadra che concede tempi di inserimento e spazi all’avversario, seppur con passi in avanti importanti dal punto di vista dell’equilibrio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia