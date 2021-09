La capacità di soffrire senza sbandare, la reazione agli episodi negativi che avrebbero potuto condizionare la partita, ma anche la voglia di andare sempre e comunque a caccia della vittoria. In sintesi, un altro sostanziale passo avanti lungo la strada che porta alla maturità. Il Benevento lo ha compiuto anche nella trasferta di Como dove, pur non brillando sul piano dell’atteggiamento iniziale e della proposta di gioco, è emersa nitidamente quella compattezza di squadra che è componente fondamentale per poter arrivare fino in fondo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia