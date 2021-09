E’ in dirittura d’arrivo la trattativa per l’apertura di Leroy Merlin a Benevento. E’ in corso una trattativa in fase ormai avanzata tra il colosso francese del commercio di attrezzi per il bricolage e il fai da te e Moccia Irme spa. Lo store dovrebbe aprire infatti proprio in area Buonvento.

