Completare l’edificio di via San Giuseppe Moscati e ricavarne alloggi popolari. E’ il recente progetto approvato dalla Giunta comunale di Apice, che dovrà necessariamente passare sul tavolo della Regione Campania perché l’iter vada avanti. L’iniziativa fa riferimento infatti al Piano per l’abitare sostenibile licenziato dall’Esecutivo de Luca il 27 luglio scorso che punta, tra le altre cose, a incrementare il numero di alloggi di Edilizia residenziale pubblica anche attraverso della riconversione di immobili in disuso; il 10 agosto è stato quindi pubblicato l’avviso per la selezione di programmi di rigenerazione urbana.

