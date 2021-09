Paleari 6: Nei pochi frame in cui deve metterci i guantoni è attento sia per posizione che per scelta di intervento. Intuisce, anche di nervi, il rigore di Cerri, poi spazza via i dubbi su un pallone sporco di Cangiano

Letizia 6: L’approccio del Benevento è tutto nel suo tocco dopo pochi secondi: distratto e senza fame. Cresce alla distanza nelle sportellate con Parigini, limitando il suo raggio d’azione a denti stretti, senza concedere spazio

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia