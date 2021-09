In piena campagna elettorale arriva il rinvio della mensa scolastica di una settimana rispetto al previsto. L’amministrazione aveva annunciato infatti la partenza della refezione per il 26, ora si partirà il 6 ottobre. L’assessora all’Istruzione Del Prete ribadisce che “la decisione è stata sollecitata dai dirigenti scolastici in una riunione con il capo del settore Varricchio. Hanno ritenuto semplicemente più funzionale prendere altro tempo per risolvere qualche problematica logistica. Si è scatenato un caso politico solo perché siamo in piena campagna elettorale”.

