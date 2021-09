Un brutto incidente stradale nel pomeriggio di ieri in pieno centro di Montesarchio. Con un bilancio di due persone ricoverate in ospedale. I fatti si sono verificati lungo la Strada Statale Appia, nella parte che ricade in via Napoli, dove, come da prime ricostruzioni, una moto avrebbe impattato un pedone.

