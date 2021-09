Quarto cartellino giallo per Gennaro Acampora che finisce così nella lista dei diffidati: per il centrocampista del Benevento, in gol nel match di martedì sera contro il Cittadella, alla prossima ammonizione scatterà automatica la squalifica. E’ un piccolo record per il numero 4 giallorosso che viaggia alla media di un cartellino giallo rimediato ogni 45 minuti disputati.

