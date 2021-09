Un annuncio che si trasforma nell’ennesimo scontro della campagna elettorale. E non poteva essere altrimenti visto che il protagonista è il servizio idrico. Ieri mattina il Comune di San Giorgio del Sannio ha reso pubblico un documento firmato dal dirigente della Regione Campania Rosario Manzi, indirizzato al Comune di San Giorgio del Sannio e all’Ente idrico campano. E’ un riscontro alla richiesta di finanziamento da 1,5 milioni per il nuovo serbatoio da 2000 mq in via Toppa.

