Non solo la tromba d’aria. In questi giorni tanti calvesi devono fare i conti anche con un’altra tegola, perché dalle cartelle per il pagamento della Tari sono arrivate brutte notizie. Lo scorso maggio in Consiglio comunale era emerso che fino a quando l’Osl non chiuderà la procedura di dissesto, le aliquote dei tributi locali e di conseguenza la pressione fiscale sarebbero rimaste alte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia