Moretti contro Mastella, è l’ora dei veleni: “Non abbiamo paura”

“Ieri tutte le redazioni giornalistiche beneventane hanno ricevuto il primo messaggio da parte di una nuova organizzazione civica: gli anonimi mastelliani.Sono coloro che inviano velate minacce agli avversari politici ma senza firmarsi con nome e cognome. Hanno scritto che un loro avversario opererebbe “contra legem” e che se non la smette di fare opposizione, loro risponderebbero con il fuoco ( quindi in caso di quieta accondiscendenza al potente Mastella, secondo questi notabili, Moretti avrà in dono il silenzio sulle sue malefatte… davvero alta politica!)” è quanto scrive in una nota il candidato sindaco Moretti a proposito della dura polemica con le liste di Mastella.

