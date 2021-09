Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria per il Bando per lo Sport e Periferie 2020. Tra i Soggetti destinatari di finanziamento vi è anche la Provincia di Benevento che ha ottenuto la somma di 500mila Euro per interventi di recupero e ristrutturazione del Campo Coni in via Duca d’Aosta del capoluogo.

