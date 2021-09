Un clima di frenesia per un lavoro di finitura su orari e protocolli, ma anche di soddisfazione e fiducia nella bontà di quanto fin qui fatto dalle dirigenze degli istituti che oggi riprenderanno con le attività formative in presenza con l’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico in Campania e nel Sannio in particolare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia