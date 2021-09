Veleno per Mastella e De Luca, miele per Nunzia De Girolamo, sostegno alle amministrative di Benevento per Rosetta De Stasio, semaforo rosso per chi ha scelto in questa occasione lo schema deluchiano e dunque un monito per la dirigenza sannita di Forza Italia. E poi i temi nazionali il feeling sempre più evidente col Vaticano, le critiche dure a Lamorgese dagli sbarchi al rave di Viterbo, la permanenza al Governo con Draghi per ora indiscutibile, la convinzioni che alle Politiche il centrodestra è avanti di molto.

