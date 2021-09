Partirà domani alle 16 la prevendita per la gara tra Ascoli e Benevento, in programma sabato 18 settembre alle 14 allo stadio ‘Del Duca’. A disposizione dei tifosi giallorossi ci saranno circa 500 tagliandi per il settore ospiti, acquistabili esclusivamente online sul circuito TicketOne, al prezzo di 14 euro (ridotti a 10 euro per i nati dopo il 1° gennaio 2007).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia