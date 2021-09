Ancora un rogo notturno con un veicolo bruciato in strada nel Rione Libertà: stavolta distrutto dalle fiamme uno scooter parcheggiato in strada in via Lungosabato Matarazzo. L’incendio ha interessato anche una vicina struttura edilizia, annerita ma non significativamente danneggiata grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo dopo l’allerta lanciata dai residenti nel popoloso comprensorio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia