In costante crescita il numero di percettori del reddito di cittadinanza nel beneventano, causa evidentemente un aggravarsi del livello di sofferenza economica di una parte non irrilevante del suo tessuto sociale. Secondo quanto reso noto dal Centro Studi Cgia, a consuntivo del mese di agosto 2021, 9.630 titolari tra reddito e pensione cittadinanza (8.906 per il reddito e 724 per la pensione di cittadinanza) e 21.708 persone coperte all’interno dei nuclei titolari della misura sul piano della protezione sociale ed assistenziale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia