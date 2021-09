Il rientro alla spicciolata è iniziato lunedì sera, ma l’incognita nazionali continua a tenere in pensiero Fabio Caserta, in vista del faccia a faccia di domani sera con il Lecce. Il primo a tornare in città è stato Artur Ionita, grazie a una squalifica da scontare con la sua Moldavia. Sicuramente benedetta per il Benevento che così potrà contare regolarmente su uno dei perni del proprio centrocampo per il big match del ‘Vigorito’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia