Una stagione passata più in infermeria che in campo. Un contributo nullo, nonostante l’onerosissimo ingaggio percepito: quella di Iago Falque nel Sannio è stata un’avventura completamente da dimenticare. E’ stato calcolato che il suo acquisto abbia tolto alle casse del Benevento circa cinquemila euro per ogni minuto disputato. Un’enormità. Eppure, il galiziano ha trovato il modo per giustificare il suo flop.

