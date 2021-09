Colle Sannita – Gesesa purifica l’acqua, attesa per i risultati del test Asl. Iapozzuto smonta le polemiche: «Sono certo sia potabile»

Si attendono i risultati del secondo test di controllo effettuato dall’Asl di Benevento per stabilire la potabilità dell’acqua di Colle Sannita, dopo che una prima analisi aveva evidenziato degli sforamenti dei parametri imposti dalla legge. Dopo la comunicazione dell’Asl, il sindaco Michele Iapozzuto aveva emanato un’ordinanza, definita precauzionale, di non utilizzo dell’acqua a scopi potabili. L’atto, come aveva lui stesso specificato, non era dovuto in quanto l’Asl lo richiede solo con la conferma della positività alle seconde analisi.

