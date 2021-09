Potrebbe essere il giorno dell’esordio in azzurro per Giuseppe Di Serio. L’attaccante del Benevento, dopo esser rimasto in panchina nel match che l’Italia Under 20 ha giocato e vinto quattro giorni fa contro la Polonia, insegue una maglia da titolare nella gara che i ragazzi di Bollini disputeranno questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) a Castel di Sangro contro la Serbia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia