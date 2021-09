E’ partita ieri alle 14 la vendita dei biglietti per il match tra Benevento e Lecce, in programma venerdì alle 20.30 al ‘Ciro Vigorito’. A differenza di quanto accaduto per le prime due partite casalinghe di questa stagione – quella di Coppa con la Spal e quella di campionato con l’Alessandria – per la sfida con i giallorossi di Baroni, i tifosi sanniti avranno la possibilità di scegliere il posto al momento dell’acquisto dei tagliandi. Risolto, dunque, il problema che ha frenato la prevendita nelle prime due partite.

