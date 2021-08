Condannato a una sconfitta immeritata. Il Benevento perde, viene beffato nel finale dal gol di Mihaila, ma il risultato del ‘Tardini’ non fotografa certamente il reale andamento di una partita che l’undici di Caserta ha interpretato bene per 96 minuti, finendo per vanificare tutto a tempo praticamente scaduto. Il calcio è così: a volte prende, altre volte dà. Il tecnico calabrese lo sa bene ed è per questo che, nonostante il ko amaro, si mostra soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi uomini al cospetto di quella che, secondo opinione diffusa, è la grande favorita alla vittoria finale del campionato.

