Tre minuti. Tanto è passato dalla prospettiva allettante di spedire, dopo due turni di campionato, a meno cinque il Parma di Buffon e Schiattarella, alla realtà di trovarsi a inseguire la grande favorita di questo campionato. Tre minuti è il tempo trascorso dalla palla della possibile vittoria del Benevento, capitata sui piedi di Moncini, all’atroce beffa finale della rete di Mihaila che ha punito ben oltre i propri demeriti la Strega, finendo per vanificare quanto di buono avevano fatto i giallorossi nei precedenti 96 minuti. Al di là degli effetti sulla classifica, il ko rimediato al ‘Tardini’ brucia parecchio innanzitutto perché il gol decisivo arriva in un momento in cui la truppa sannita sembrava in perfetto controllo, per altro potendo contare anche sulla superiorità numerica. Invece, sull’ultima iniziativa degli ospiti, la difesa della Strega si fa trovare impreparata e Mihaila ne approfitta per regalare ai suoi una vittoria insperata.

