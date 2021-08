Nella polemica generatasi per la realizzazione del complesso nell’area in cui oggi dimora l’ex Albergo “La Pagliarella, interviene la stessa società Cima srl, proprietaria dell’area e committente del progetto per la “…sostituzione edilizia di una struttura ricettivo alberghiera di interesse pubblico sita in Piazza Alfredo Minieri, in variante allo strumento urbanistico”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia