Due strade, un solo dubbio e il primo vero esame della stagione. Prove da grande per il Benevento contro il Parma: giallorossi in campo contro una delle squadre più calde sul mercato, in un testa a testa che ricollega i fili col passato, con la Serie A persa da entrambe e con la voglia di riavvicinare il traguardo in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia