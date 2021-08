Non sono certo i numeri di qualche mese fa ma il dato relativo ai ricoveri a causa del Covid-19 va tenuto in debita considerazione. Ieri è salito di due persone il numero di pazienti che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Attualmente dunque sono nove i ricoverati presso l’ospedale cittadino, nonostante una dimissione. Due nel reparto di pneumologia, sei le persone in malattie infettive mentre una è stata trattenuta nell’area Covid del Pronto Soccorso dopo essere risultato positivo al primo tampone effettuato all’arrivo in ospedale.

