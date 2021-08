Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative all’avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera (200 milioni) e affitti di spazi per la didattica (70 milioni). La misura fa parte degli interventi previsti per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia