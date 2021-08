Paleari 5,5: L’idea del nuovo Benevento lo obbliga a vestirsi da regista: dal basso, lui innesca il 3-2 e rischia tutto su Palombi, complicando il finale. In controtempo sul primo vantaggio, tra i pali mostra sicurezza

Letizia 7: Ripresa col turbo per il capitano giallorosso in versione assistman sul poker di Improta. In avvio qualche difficoltà dalla sua mattonella, ma è una garanzia in accelerazione nel cercare lo spazio

