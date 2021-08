Per ora, va bene così. Fabio Caserta si tiene stretti i primi tre punti della stagione, arrivati al termine di una partita sofferta, in cui il Benevento ha rischiato di infilarsi in un vicolo cieco, ma ha anche saputo trovarne il modo per uscirne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia