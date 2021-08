Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Foglianise. Sulla strada provinciale nei pressi dello svincolo per la contrada Sirignano, si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto con a bordo un giovane ventenne ed una Renault Clio guidata da un 43enne.

