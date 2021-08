Per il prossimo appuntamento elettorale è tempo di decisioni irrevocabili. Nel Sannio, tra i Comuni impegnati al prossimo appuntamento elettorale troviamo Pietrelcina. Come in tutti i centri impegnati nel rinnovo del Consiglio comunale la tornata è fissata per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre (si voterà la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15). La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere effettuata dalle 8 alle 20 di venerdì 3 settembre 2021 e dalle 8 alle 12 di sabato 4 settembre 2021.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia