Giornata storica quella di domenica per la comunità di Dugenta. Si sono conclusi in serata, con la Celebrazione della Santa Messa solenne a cui ha fatto seguito lo spettacolo di fuochi pirotecnici, i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna Assunta. Si tratta di una manifestazione religiosa a cui la comunità locale è da sempre legata, proprio per la profonda venerazione verso la figura della Madonna.

