Una vera e propria tragedia ambientale quella che si sta consumando anche in Valle Caudina. Ettari di bosco stanno andando distrutti per effetto di roghi che, ormai, non si riesce neppure più a censire. L’episodio più grave è quello in corso a Paolisi dove, nella notte tra domenica e lunedì, si è temuto anche per la sorte di diverse abitazioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia