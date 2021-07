La scorsa settimana abbiamo parlato dell’affidamento del primo lotto dei lavori per il completamento del vecchio Comune in piazza IV Novembre. L’edificio, per la natura stessa del finanziamento ricevuto per l’adeguamento sismico, ospiterà al sede del Centro operativo comunale deputato a gestire le operazioni di Protezione civile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia