“Studio più approfondito sulle fonti dell’inquinamento dell’aria per capire la genesi del fenomeno e individuare le soluzioni appropriate per mitigare il fenomeno e da qui la cooperazione con Unisannio e Arpac. Il tavolo tecnico ha già effettuato una prima fase di approfondimento. Il traffico veicolare incide solo in parte. Incidono di più gli impianti di riscaldamento e il rotolamento dei copertoni sull’asfalto”. La premessa del dirigente Settore Ambiente sul confronto svoltosi ieri sul tema della qualità dell’aria nel capoluogo con un tavolo a più voci sul tema inquinamento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia