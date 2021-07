Dalla scissione nella Lega di Benevento trae beneficio, manco a dirlo Clemente Mastella. In pratica il Sindaco ha prima spaccato il centrosinistra portando dalla sua parte l’ala filodeluchiana che è minoranza congressuale del Pd, poi è riuscito a penetrare nel centrodestra e a capitalizzare il Vietnam che si è scatenato in quella coalizione per recuperare la liaison politica con Forza Italia con cui dopo un anno di clamorosa rottura ora è tornato il sereno. E l’ultima notizia è che finanche pezzi in uscita dalla Lega si candideranno in suo sostegno.

