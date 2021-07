Un nuovo ricovero è stato registrato nelle ultime 24 ore presso il nosocomio ‘San Pio’, per una persona affetta dalla patologia ‘Covid19’, innescata dal Coronavirus. Con il nuovo paziente diventano quattro le persone in trattamento ospedaliero presso l’ospedale pubblico di Benevento. In via Pacevecchia la tregua è durata davvero poco con la struttura Covid Free soltanto per alcuni giorni a fine giugno.

