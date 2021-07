Così come ogni stagione, anche il mercato è fatto di tappe. Momenti in cui è necessario accelerare, altri in cui invece c’è bisogno di fermarsi e riflettere, programmare, aspettare. Il Benevento cerca il suo equilibrio sulla stessa tabella di marcia dopo aver centrato colpi importanti e rinunce pesanti, in attesa di poter ritrovare quel tempo in cui correre senza sosta in campo così come sul mercato. Mentre la Strega si allena a Cascia agli ordini di Fabio Caserta, il ds Pasquale Foggia traccia su carta il piano dei prossimi giorni che prevedono un ultimo scatto, decisivo, per Enrico Del Prato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia