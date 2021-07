“Il nostro unico obiettivo a Benevento è creare un partito composto da energie sane che vedano la politica come servizio alla comunità e non si servano della stessa per interessi meramente personali. La Lega a Benevento è in ottima salute, l’avvocato Mignone, a cui rinnovo il mio in bocca al lupo, è una persona che da sempre ha lavorato per il nostro partito e per il territorio beneventano”.

