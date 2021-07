Sono 351.634 le dosi somministrate fin qui nella campagna di massa per la vaccinazione anti Covid nel beneventano nella diffusa rete di hub vaccinali allestita dall’Asl di Benevento, con il conseguimento di risultati importanti, anche se resta ancora molto da fare per la popolazione pediatrica over 12, per rendere il più sicura possibile la riapertura delle scuole.

