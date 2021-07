Nove giovani, tutti under 20, poco più che maggiorenni, tutti residenti in città, sono stati contagiati dal Coronavirus in quello che dunque appare un vero e proprio focolaio tra coetanei: sono adesso tutti in cura in regime di domiciliazione. I casi sono infatti emersi tutti nello stesso periodo. E ieri altre 4 positività che hanno riguardato, stavolta, under 25.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia