E’ stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per il risanamento del tratto interessato da un imponente movimento franoso sulla strada provinciale n. 1 Ciardelli in prossimità di San Leucio del Sannio, all’altezza dell’ex complesso alberghiero ‘La Roccia delle Rose’. I lavori aggiudicati comportano una spesa complessiva di 254.946 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia